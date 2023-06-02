Сенат Конгресса США выступил за законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат Конгресса США 1 июня одобрил законопроект о повышении потолка госдолга. Основной целью данной инициативы является предотвращение дефолта в стране.
По информации представителей слушаний, за законопроект высказались 63 члена верхней палаты Конгресса, против – 36 человек. Таким образом, большинством голосов инициатива была одобрена.
До этого документ приняла Палата представителей полного состава. Сейчас законопроект отправлен президенту США на подпись.
Ранее глава США Джо Байден заявил о достижении окончательного соглашения с республиканцами по потолку госдолга. По словам американского лидера, это должно помочь Соединенным Штатам избежать дефолта.