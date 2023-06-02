Катар снизил объемы поставляемого в Европу СПГ по сравнению с показателями 2022 года

Объем сжиженного природного газа, поставляемого в Европу из Катара, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В текущем году ближневосточное государство отправило в ЕС менее 18% голубого топлива, пишет Bloomberg.
При этом министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль Кааби в 2022 году заявлял, что компания продолжит поставлять газ в Европу, несмотря на заложенную в контрактах возможность перенаправления до 15% грузов в другие пункты назначения. Отмечается, что в прошлом году объем катарского газа, поступающего в Европу, составлял 25%.
Теперь же цены на СПГ в ЕС снизились до 25 евро/МВт*ч. В связи с этим самоограничение на перенаправление европейских грузов больше не действует, пояснил глава министерства энергетики государства Кааби на пресс-конференции в Дохе.
Ранее сообщалось, что с 23 по 25 мая в столице Катара Дохе прошел третий международный экономический форум. Участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов — от климатической повестки до рынка искусственного интеллекта.