Катар снизил объемы поставляемого в Европу СПГ по сравнению с показателями 2022 года

При этом министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль Кааби в 2022 году заявлял, что компания продолжит поставлять газ в Европу, несмотря на заложенную в контрактах возможность перенаправления до 15% грузов в другие пункты назначения. Отмечается, что в прошлом году объем катарского газа, поступающего в Европу, составлял 25%.