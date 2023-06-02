Столицу Сенегала охватили беспорядки после вынесения обвинительного приговора оппозиционеру Усману Сонко

Дакар, 2 июня. Улицы Сенегала охватили беспорядки в связи с обвинительным приговором, который суд вынес Усману Сонко.
Ранее оппозиционеру предъявляли обвинения в изнасиловании, которые сняли в ходе следствия. Однако его приговорили к двум годам тюремного заключения по делу о развращении молодежи. Согласно избирательному законодательству страны, этот факт ставит под сомнение возможность участия политика в президентских выборах в следующем году.
Это вызвало возмущение сторонников Сонко, которые учинили беспорядки, подожгли автомобиль и закидали сотрудников спецназа камнями. В ответ на действия протестантов полиция применила слезоточивый газ.
Ранее правоохранительные органы задержали оппозиционера по пути в Дакар в составе марша неповиновения «Караван свободы». Политик организовал его для собственной защиты от ареста по обвинению в инкриминируемом ему изнасиловании.