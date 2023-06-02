Столицу Сенегала охватили беспорядки после вынесения обвинительного приговора оппозиционеру Усману Сонко

Ранее оппозиционеру предъявляли обвинения в изнасиловании, которые сняли в ходе следствия. Однако его приговорили к двум годам тюремного заключения по делу о развращении молодежи. Согласно избирательному законодательству страны, этот факт ставит под сомнение возможность участия политика в президентских выборах в следующем году.