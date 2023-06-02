Неизвестный заявил о минировании нескольких судов в Кемерово и потребовал 1,3 миллиона рублей за жизни двух детей

Злодей в отправленных письмах оставил номер телефона, по которому ему должны отправить денежные средства. Он заявил, что если условия не будут выполнены, то погибнут двое несовершеннолетних. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.