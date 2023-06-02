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Неизвестный заявил о минировании нескольких судов в Кемерово и потребовал 1,3 миллиона рублей за жизни двух детей

Происшествия
Неизвестный заявил о минировании нескольких судов в Кемерово и потребовал 1,3 миллиона рублей за жизни двух детей

Кемеровский районный суд получил сообщения одинакового содержания о якобы минировании нескольких зданий судебной инстанции. Как передает пресс-служба, преступник угрожает убить двоих детей, если на его счет не переведут 1,3 миллиона рублей.

Злодей в отправленных письмах оставил номер телефона, по которому ему должны отправить денежные средства. Он заявил, что если условия не будут выполнены, то погибнут двое несовершеннолетних. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее житель Ростовской области получил пять лет колонии за ложное сообщение о минировании отдела полиции №1 управления Министерства внутренних дел России.
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