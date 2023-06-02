Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала СВО переломным моментом для сотрудничества в Прибалтике

Специальная военная операция России на Украине стала переломным моментом для сотрудничества в Прибалтике. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оценила роль конфликта стран.
Председатель ведомства произнесла речь в рамках встречи глав МИД СГБМ в Висмаре. Она отметила, что происходящие события прежде всего отразились на сотрудничестве в Совете государств Балтийского моря, так он был основан в целях обеспечения коллективной безопасности и свободы.
На мероприятии также зашла речь о направлениях работы представительства Германии в Совете. Это расширение офшорной ветроэнергетики и переход на применение ее альтернативных источников, а также работа по разминированию дна Балтийского моря.
Ранее Бербок высказалась о поставках техники для армии России. Министр приравнивает эти действия к участию в украинском конфликте.