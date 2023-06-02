Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала СВО переломным моментом для сотрудничества в Прибалтике

Председатель ведомства произнесла речь в рамках встречи глав МИД СГБМ в Висмаре. Она отметила, что происходящие события прежде всего отразились на сотрудничестве в Совете государств Балтийского моря, так он был основан в целях обеспечения коллективной безопасности и свободы.