В российской армии было сформировано более 280 воинских частей и подразделений в рамках частичной мобилизации

Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что благодаря частичной мобилизации удалось сформировать более 280 воинских частей и подразделений. Об этом сообщает журнал Минобороны «Военные комиссариаты России».
Генерал-полковник заявил, что в ходе частичной мобилизации на службу поставили более 300 тысяч человек. По его словам, мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что благодаря призыву удалось сформировать более 280 подразделений и воинских частей. Евгений Бурдинский также добавил, что многие добровольцы приходили в комиссариаты, не дожидаясь личного вызова.
Ранее генерал рассказал, что в течение этого года сформируют в составе РФ общевойскую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.