Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против контрнаступления ВСУ

По словам политика, военная операция ВСУ, о которой очень часто говорят в последние недели, приведет лишь к новым жертвам конфликта Москвы и Киева. При этом в первую очередь пострадают представители Украины. Проведение крупных стратегических наступлений Орбан открыто назвал «кровавой бойней», в ходе которой больше людей погибнет с атакующей стороны.