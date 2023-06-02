Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, заявил о необходимости не допустить контрнаступления украинской армии в зоне СВО.
По словам политика, военная операция ВСУ, о которой очень часто говорят в последние недели, приведет лишь к новым жертвам конфликта Москвы и Киева. При этом в первую очередь пострадают представители Украины. Проведение крупных стратегических наступлений Орбан открыто назвал «кровавой бойней», в ходе которой больше людей погибнет с атакующей стороны.
«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», — подчеркнул Орбан.
Ранее лидер Венгрии заявил, что его страна никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Также Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт РФ и Украины, добавил политик.