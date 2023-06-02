Более 100 презентаций книг состоится в Москве в рамках фестиваля «Красная площадь»

Встречи с авторами, выступления артистов и больше 100 презентаций книг пройдут на стендах Москвы во время фестиваля «Красная площадь», который будет длиться до 6 июня. Об этом рассказали на официальном сайте столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», московские культурные учреждения приготовили для гостей фестиваля свыше ста мероприятий. На одной из площадок создано библиотечное пространство, где можно получить книгу, ознакомиться с информацией о новых цифровых сервисах, попасть на встречу с литераторами. На другой площадке можно увидеть театральные постановки, побывать на кинопоказе и презентации литературных новинок, поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Фестивальные площадки называются «Библиотека» и «Малая сцена». Кроме того, здесь проведут открытые лекции искусствоведы, экскурсоводы и культурологи. В последний день мероприятия на площадке «Малая сцена» будет показан спектакль «Маяковский. Городской мюзикл», добавила чиновница.