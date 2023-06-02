Более 100 презентаций книг состоится в Москве в рамках фестиваля «Красная площадь»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», московские культурные учреждения приготовили для гостей фестиваля свыше ста мероприятий. На одной из площадок создано библиотечное пространство, где можно получить книгу, ознакомиться с информацией о новых цифровых сервисах, попасть на встречу с литераторами. На другой площадке можно увидеть театральные постановки, побывать на кинопоказе и презентации литературных новинок, поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.