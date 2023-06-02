Сотрудники ГИБДД по Брянской области угодили в ДТП

Пользователи соцсетей, проживающие в Брянской области, обсуждают в сообществе «Подслушано Брянск» инцидент с автомобилем ДПС.
По словам очевидцев, возле комплекса «Раздолье» в пригороде Брянска замечены помятые автомобилб «Шкода» сотрудников ГИБДД и «Мазда». В результате столкновения никто не пострадал. Повреждения у автомобилей незначительные, сообщает РИА «Стрела».
Как предположили пользователи соцсетей, полицейский автомобиль двигался на высокой скорости с включенными спецсигналами, а водитель «Мазды» не успел уступить ему дорогу. Официальных комментариев из компетентных органов еще не поступало.