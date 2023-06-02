Водохранилище в Испании практически опустело из-за засухи

Жители испанского региона Риальб, проживающие рядом с водохранилищем, обеспокоены тем, что оно оказалось заполнено всего на восемь процентов из-за сильной засухи, поразившей Каталонию в последние месяцы. Высокие температуры создают проблемы для фермеров, которым необходимо продолжать орошать поля.
«Почти 70% воды, потребляемой в Каталонии, используется для орошения. Большинство сооружений в этой зоне более типичны для XIX века, чем для XXI. При использовании более современных систем это потребление могло бы значительно снизиться, и у нас было бы гораздо больше запасов, чем есть сейчас», — пришел к заключению инженер Алекс.
По словам инженера, местные власти не приняли надлежащих мер, чтобы избежать этой ситуации.
«Администрация, как обычно, действовала плохо и с опозданием. Мы не знаем, когда закончится эта засуха. Это может произойти в этом году или через два года, но при заполненности водохранилища всего на восемь процентов нам будет очень трудно решить проблему водоснабжения населения, которая является приоритетной в этом регионе», — уверен он.
По данным местных СМИ, апрель 2023-го стал самым засушливым месяцем в Испании за последние полвека и самым теплым с 1961 года.