Водохранилище в Испании практически опустело из-за засухи

Жители испанского региона Риальб, проживающие рядом с водохранилищем, обеспокоены тем, что оно оказалось заполнено всего на восемь процентов из-за сильной засухи, поразившей Каталонию в последние месяцы. Высокие температуры создают проблемы для фермеров, которым необходимо продолжать орошать поля.