Новосибирские спасатели потушили пожар в многоэтажке

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирску и области ликвидировали возгорание на трех этажах многоквартирного дома в Калининском районе Новосибирска.
Рано утром спасателям поступила информация о загоревшихся квартирах на 15-м и 17-и этажах высотного жилого дома. Огонь охватил сразу три однокомнатные квартиры. Жители смогли покинуть помещения еще до прибытия пожарных поэтому никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в течение получаса, сообщает sibkray.ru.
На 15 этаже огонь повредил балкон на площади 12 квадратных метров и мебель на кухне, через балкон на 16-м этаже пламя добралось до балкона этажом выше, там же от огня пострадали кухня и комната. Причины возгорания выясняются.