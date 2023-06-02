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Московский суд отклонил иск блогера Ильи Варламова о снятии статуса иноагента

Происшествия
Московский суд отклонил иск блогера Ильи Варламова о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова✱ (признан в России иноагентом) к Министерству юстиции с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Истец требовал признать решение о включении его в список иноагентов незаконным. Московский суд в удовлетворении искового требования отказал. Напомним, Варламов был внесен в реестр в конце марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что вместе с блогером обжаловать свой статус иностранного агента собирался продюсер и музыкант Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ). Оба иска поступили в Замоскворецкий суд Москвы 15 мая.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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