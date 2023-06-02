Депутат Госдумы Морозов: Вашингтон много лет рушит международную систему безопасности ради своей выгоды

Соединенные Штаты уже на протяжении многих лет разрушают международную систему безопасности ради собственной выгоды. Соответствующую точку зрения озвучил депутат Государственной думы Олег Морозов.
Таким мнением парламентарий поделился в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости в пятницу, 2 июня.
«США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ», — указал Морозов.
Прежде стало известно, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать Москве данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые попадают под действие ДСНВ.