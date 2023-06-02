Генсек Столтенберг призвал страны Альянса нарастить производство боеприпасов из-за Украины

Ранее генеральный секретарь Альянса высказался в отношении дальнейших военных поставок киевскому режиму. По его словам, блок не принял решения касаемо гарантий безопасности для Украины. Страны-участницы НАТО считают приоритетной задачей победу Киева в конфликте. По этой причине ВСУ будет и дальше получать финансирование и другую помощь.