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Генсек Столтенберг призвал страны Альянса нарастить производство боеприпасов из-за Украины

Политика
Генсек Столтенберг призвал страны Альянса нарастить производство боеприпасов из-за Украины

Страны, входящие в состав НАТО, должны нарастить производство боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Запасы боеприпасов в странах НАТО истощены военными поставками киевскому режиму. В связи с необходимостью восстановить их количество Столтенберг призвал нарастить производство.

Ранее генеральный секретарь Альянса высказался в отношении дальнейших военных поставок киевскому режиму. По его словам, блок не принял решения касаемо гарантий безопасности для Украины. Страны-участницы НАТО считают приоритетной задачей победу Киева в конфликте. По этой причине ВСУ будет и дальше получать финансирование и другую помощь.
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