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Глава Калужской области Шапша сообщил о взрыве в результате падения «неопознанного объекта» в Кировском районе

Происшествия
Глава Калужской области Шапша сообщил о взрыве в результате падения «неопознанного объекта» в Кировском районе

Ранним утром, в 06:45 по московскому времени, 2 июня в лесу Кировского района Калужской области упал неопознанный летающий объект. Как сообщает губернатор региона Владислав Шапша, в результате падения прогремел взрыв.

Согласно распространенной информации, объекты городской инфраструктуры и здания жилых домов не получили повреждения. Также известно, что местные жители не пострадали. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее в Смоленской области произошло два взрыва в результате атаки беспилотников. Первая атака БПЛА была предпринята на газораспределительную станцию, вторая – на нефтеперерабатывающий цех.
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