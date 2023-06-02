Глава Калужской области Шапша сообщил о взрыве в результате падения «неопознанного объекта» в Кировском районе

Ранним утром, в 06:45 по московскому времени, 2 июня в лесу Кировского района Калужской области упал неопознанный летающий объект. Как сообщает губернатор региона Владислав Шапша, в результате падения прогремел взрыв.
Согласно распространенной информации, объекты городской инфраструктуры и здания жилых домов не получили повреждения. Также известно, что местные жители не пострадали. В настоящий момент проводится проверка.
Ранее в Смоленской области произошло два взрыва в результате атаки беспилотников. Первая атака БПЛА была предпринята на газораспределительную станцию, вторая – на нефтеперерабатывающий цех.