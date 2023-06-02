Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск

В ночь на 2 июня Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью беспилотников. Глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канал сообщил о последствиях удара.
Он уточнил, что действия сбитых системой противовоздушной обороны БПЛА привели к повреждению подъезда многоквартирного дома, а также нескольких домов в частном секторе. Власти города завершают работу над оценкой причиненного режима, после будет оказана помощь. Старовойт подчеркнул, что при происшествии никто из жителей не пострадал.
Ранее глава субъекта сообщил, что в Курске сработала система ПВО. Благодаря ей удалось сбить несколько беспилотников.