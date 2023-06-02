Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск

Он уточнил, что действия сбитых системой противовоздушной обороны БПЛА привели к повреждению подъезда многоквартирного дома, а также нескольких домов в частном секторе. Власти города завершают работу над оценкой причиненного режима, после будет оказана помощь. Старовойт подчеркнул, что при происшествии никто из жителей не пострадал.