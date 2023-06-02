«Перегрузили ПВО противника»: эксперт Красноперов о массированном ударе дронами и ракетами по Киеву

Российские «стратеги» выпустили целый рой ракет и перегрузили ПВО ВСУ. Это привело к очень действенному эффекту, заявил в интервью ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее стало известно, что в ночь на 2 июня армия России нанесла массированные удары по украинской столице. Комбинированная атака вызвала пожары на объектах военной инфраструктуры Киева.
Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», для поражения целей использовались барражирующие боеприпасы «Герань», а также крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Снаряды запускались с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся в районе Каспия.
По словам Андрея Красноперова, ВС РФ намеренно использовали дальнюю авиацию для уничтожения военных целей в Киеве.
«Вообще, крылатые ракеты Х-101 — довольно зрелая разработка и они давно стоят на вооружении наших ВКС. Изделие выпускается в двух вариантах — Х-101 с обычной боевой частью и Х-102 с ядерной. Носителями для них выступают ракетоносцы дальней авиации Ту-95 и Ту-160. Первая машина может нести порядка 8 ракет, вторая 16, причем пусковая установка у нее барабанного типа. Другими словами, одна ракета сходит, блок поворачивается и может сходить следующая. Поэтому и удары получились массированными и такими действенными», — отметил эксперт.
Собеседник ФАН сообщил, что Х-555, в свою очередь, считается глубокой модификацией Х-55. В ней дополнительно используется оптико-электронная система коррекции и спутниковая навигация, что значительно повышает точность.
«Изделие оснащается либо кассетной боевой частью, либо осколочно-фугасно-зажигательной. При этом дальность полета составляет около 2000 километров, что позволяет производить пуск издалека, не входя в зону действия ПВО противника», — объяснил аналитик.
В то же время, Х-101 имеет технологию снижения заметности, но из-за того, что это дозвуковая ракета, ее теоретически могут сбивать комплексы ПВО.
«Но так как удар был комбинированным, использовались также Х-555 и «Герани», это перегрузило систему противовоздушную оборону украинских войск и привело к поражению большинства целей. Этот удар, как мне кажется, стал ответом на атаку безбилетников ВСУ по нашей столице. Не стоило им этого делать», — заключил Красноперов.
Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов сообщил, что ВС РФ могут поразить украинские центры принятия решений. Эксперт подчеркнул, что для реализации такого сценария подойдут комплексы «Ярс» или «Тополь», оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами.