Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший вице-премьер Украины Табачник призвал Россию не вести переговоры с президентом Зеленским

Политика
Бывший вице-премьер Украины Табачник призвал Россию не вести переговоры с президентом Зеленским

России в данный момент не нужно вести переговоры с официальными представителями Киева. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер Украины, экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник.

По его словам, проводить переговоры с Владимиром Зеленским невозможно. Это не имеет никакого смысла. Табачник полагает, что начать переговорный процесс следует только после проведения денацификации Украины. Перед тем, как сесть за один стол с официальными представителями Киева, их следует принудить отказаться от «целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими», говорит экс-вице-премьер.

Ранее Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд озвучил позицию Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса. По его словам, королевство поддержит любые усилия по мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева.
вице-премьер денацификация Украина табачник зеленский
Военкоры ФАН