России в данный момент не нужно вести переговоры с официальными представителями Киева. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер Украины, экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник.
По его словам, проводить переговоры с Владимиром Зеленским невозможно. Это не имеет никакого смысла. Табачник полагает, что начать переговорный процесс следует только после проведения денацификации Украины. Перед тем, как сесть за один стол с официальными представителями Киева, их следует принудить отказаться от «целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими», говорит экс-вице-премьер.
Ранее Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд озвучил позицию Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса. По его словам, королевство поддержит любые усилия по мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева.