Бывший вице-премьер Украины Табачник призвал Россию не вести переговоры с президентом Зеленским

По его словам, проводить переговоры с Владимиром Зеленским невозможно. Это не имеет никакого смысла. Табачник полагает, что начать переговорный процесс следует только после проведения денацификации Украины. Перед тем, как сесть за один стол с официальными представителями Киева, их следует принудить отказаться от «целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими», говорит экс-вице-премьер.