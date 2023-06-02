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Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России

Политика
Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России

Венгрия никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Соответствующей информацией поделился глава правительства страны Виктор Орбан.

Государство не позволит втянуть себя в украинский конфликт, добавил он. Так премьер-министр сказал в ходе своего выступления в утренней программе радиостанции Kossuth в пятницу, 2 июня.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России
«Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать», — резюмировал Орбан.

Прежде Орбан с уверенностью заявил, что желание государств Европейского союза ввести 11-й пакет антироссийских рестрикций противоречит здравому смыслу. Об этом глава кабмина сказал 23 мая.
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