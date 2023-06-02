Премьер Венгрии Орбан заявил, что его страна никогда не будет воевать против России

Венгрия никогда не вступит в вооруженное противостояние против России. Соответствующей информацией поделился глава правительства страны Виктор Орбан.
Государство не позволит втянуть себя в украинский конфликт, добавил он. Так премьер-министр сказал в ходе своего выступления в утренней программе радиостанции Kossuth в пятницу, 2 июня.
«Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать», — резюмировал Орбан.
Прежде Орбан с уверенностью заявил, что желание государств Европейского союза ввести 11-й пакет антироссийских рестрикций противоречит здравому смыслу. Об этом глава кабмина сказал 23 мая.