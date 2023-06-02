Эксперт Минздрава Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом в России возвращением мигрантов

Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев назвал причины высоких показателей заболеваемости сифилисом в России.
Венеролог утверждает, что в период окончания пандемии COVID-19 увеличилось количество миграционных потоков в страну. В это же время постоянное население России стало регулярно обращаться к специалистам за медицинской помощью.
Согласно данным статистики, в 2020 году сифилис диагностировали у 15,3 тыс. человек, в 2021 выявили на 5,8 тыс. случаев больше. В прошлом году показатели достигли 27,8 тыс. жителей России с венерическим заболеванием.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что операции по прерыванию беременности стали проводить меньше. За период с 2021 по 2022 год число абортов снизилось на 4%.