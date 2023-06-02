Поисковик «Яндекса» обогнал Google по популярности среди российских пользователей iPhone и iPad

Компания Google уступила первенство «Яндексу» по количеству поисковых запросов в апреле 2023 года среди российских пользователей iPhone и iPad. Информацию подтвердили в «Координационном центре доменов RU/РФ».
Российские пользователи устройств, работающих на мобильной операционной системе iOS, в апреле этого года чаще искали информацию в поисковике «Яндекса» по сравнению с аналогом от компании Google. Об этом сообщает близкий к поисковику источник «Известий».
Доля поисковых запросов, совершенных за апрель пользователями iPhone и iPad через «Яндекс», составила 50,3%. При этом к Google владельцы девайсов обращались в 49,4% случаев. В мае лидерство компании российского происхождения сохранилось.
Ранее высшее руководство «Яндекса» сообщило детали планируемой реструктуризации компании. Совет директоров примет окончательные решения с учетом интересов текущих акционеров и сотрудников организации.