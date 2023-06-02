Минпромторг рассматривает возможность ограничить параллельный импорт электроники более 20 брендов

Министерство промышленности и торговли совместно с российскими производителями электроники рассматривают возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов.
Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, с таким предложением выступил консорциум АНО «Вычислительная техника». В случае принятия ограничений, в Россию могут перестать ввозить оборудование таких компаний, как Acer, Dell, MSI, HP, IBM и другие. Всего более 20 зарубежных производителей вычислительной техники.
Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак отметил, что инициатива находится в стадии обсуждения. Однако в Минцифры полагают, что блокировать параллельный импорт можно лишь в отношении той продукции, производство которой налажено в России.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский предложил распространить параллельный импорт в России на все категории товаров.