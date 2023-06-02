Минпромторг рассматривает возможность ограничить параллельный импорт электроники более 20 брендов

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, с таким предложением выступил консорциум АНО «Вычислительная техника». В случае принятия ограничений, в Россию могут перестать ввозить оборудование таких компаний, как Acer, Dell, MSI, HP, IBM и другие. Всего более 20 зарубежных производителей вычислительной техники.