Красноярские спасатели борются с возгоранием кровли на площади 350 квадратных метров

Спасатели отправились на тушение пожара в нежилом здании в Красноярске. Специалисты борются с возгоранием кровли на площади 350 кв. метров.
ГУ МЧС России по краю получило сообщение о происшествии в 12:21 по местному времени (8:21 по Москве). Огонь охватил объект на улице Достоевского. По предварительной информации, он распространился на площади 350 кв. метров. При этом есть угроза распространения пламени внутри здания.
На его ликвидацию отправились 27 спасателей, задействовано семь единиц техник. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее огонь возник в однокомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал один человек.