Красноярские спасатели борются с возгоранием кровли на площади 350 квадратных метров

ГУ МЧС России по краю получило сообщение о происшествии в 12:21 по местному времени (8:21 по Москве). Огонь охватил объект на улице Достоевского. По предварительной информации, он распространился на площади 350 кв. метров. При этом есть угроза распространения пламени внутри здания.