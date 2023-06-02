Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Югры за прошедшие сутки увеличилась вдвое

Как передает департамент недропользования и природных ресурсов региона, площадь огня увеличилась до 3,2 тысяч гектаров. В настоящий момент к ликвидации огня в лесах округа привлечены 442 человека личного состава Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по региону, а также волонтеры и арендаторы.