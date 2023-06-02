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Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Югры за прошедшие сутки увеличилась вдвое

Происшествия
Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Югры за прошедшие сутки увеличилась вдвое

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации районного характера.

Как передает департамент недропользования и природных ресурсов региона, площадь огня увеличилась до 3,2 тысяч гектаров. В настоящий момент к ликвидации огня в лесах округа привлечены 442 человека личного состава Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по региону, а также волонтеры и арендаторы.

Известно, что ландшафтный пожар общей площадью 50 гектаров в Нефтеюганском районе возник по вине человека, а лесные возгорания – из-за прохождения грозового фронта.

Ранее в департаменте сообщили, что 1 июня пожарные службы тушили огонь в государственном природном заповеднике «Юганский».
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