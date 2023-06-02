Доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов: «Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники»

События и последствия, которые происходят сейчас в Донбассе, не сравнить ни с какими другими боевыми конфликтами и специальными операциями, уверен доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов. Он называет обстрелы «осколочной войной».
Потому, что чаще всего именно осколки от артиллерийских снарядов и минометов калечат и убивают, как бойцов на передовой, так и мирных жителей. И спасение жизней потока раненных людей ложится на плечи людей в белых халатах.
В авторской колонке для ФАН актер рассказал об удивительном случае спасения раненого бойца: он ожил, когда сам врач уже в это не верил. А также отметил, что отношения между медиками и их бывшими пациентами напоминают связь между выпускником и учителем, который вложил в своего воспитанника кусочек жизни.
Чудеса случаются, когда руки врачей безнадежного пациента возвращают с того света. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Хочу посвятить эту колонку нашим замечательным врачам и ребятам, получившим ранения в ходе СВО. Судьба так распорядилась, что здесь, в Донецке, я познакомился с одним из врачей, которые занимаются оказанием медицинской помощи раненым солдатам, доставленным прямо с передовой. И врач этот рассказала интересный случай.
Когда идет поток раненных, медики на автомате делают свою работу — здесь не может быть каких-то промедлений, нет времени на раздумья и жалостливые чувства. Потому что, если проявить слабость, отсутствие воли или расхлябанность, уйдут драгоценные секунды, которые могут все решить: будет боец жить или нет. А этот боец — чей-то отец, сын, брат, муж. И врач зачастую запоминает не лицо пациента, а его травмы и степень ранения, да и то не точно. В круговороте операций, поставленных на поток, что-то из памяти отсеивается, смешивается — остается лишь одна мысль: спасти очередного пациента.
Так вот идет как-то в толпе врач-реаниматолог, а с ней здоровается человек и спрашивает медика, помнит ли она его. Начал рассказывать о себе, чтобы напомнить: мол привезли его раненного с боевых позиций, а сердце остановилось, и этот врач-реаниматолог как раз спасла его — «завела мотор». Хотя уже никто и не думал, включая саму героиню рассказа, что этот человек выживет. И таких случаев, как она рассказала, очень много.
Для меня эта вся ситуация выглядела как-то трепетно и неописуемо. Слышишь такой рассказ и понимаешь, что могла оборваться жизнь человека, семья могла лишиться близкого, а его спасли. Только так осознаешь, какой труд делают наши дорогие врачи — это вообще бесценный вклад, поскольку и жизнь человека бесценна.
Конечно были у нее и печальные истории. Она с особой горечью рассказывала о случаях, когда боец получает вроде не очень значительное ранение, а через 2-3 дня уходит в мир иной. К сожалению, и так бывает. Но, как я говорил выше, и чудеса случаются, когда, казалось бы, безнадежного пациента возвращают с того света. И именно руки врачей делают это.
Здесь такое «возвращение» очень важно, поскольку вокруг идут боевые действия — я называю их «осколочная война». Потому что чаще всего именно осколки ранят и убивают людей: как мирных жителей, так и бойцов. То, что происходит сейчас в Донбассе не сравнить ни с какими другими военными событиями, боевыми конфликтами, специальными операциями.
Надо понимать, что оружие с каждым годом, с каждым десятилетием модернизируется и приобретает более серьезную и, я бы сказал, потаенную зловещую опасность. Поэтому честь и хвала нашим врачам за то, что они справляются с новыми вызовами. Низкий им поклон.
Я, кстати, заметил, что ребята, которые уже вылечились приходят потом в больницу, чтобы поблагодарить своих спасителей. Конечно, некоторые врачи сходу не могут вспомнить этих пациентов. Уже потом за чашкой чая с бывшим подопечным они потихоньку восстанавливают ход событий, обсуждают что-то, ребята их искренне благодарят. Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники, Божьи посланники. И так приятно слышать, что есть такая взаимосвязь между врачами и ребятами, которые были раненые, травмированы. Это, знаете, как в школе, когда выпускники спустя годы приходят к своим учителям, которые их выучили, часть души вложили, кусочек совей жизни отдали. Вот, говорят, педагоги — это вторые родители, а, я думаю, что и врачи — это тоже наши матери и отцы, которые нас выхаживают, вытаскивают с того света. Мы — русские люди, таких как мы, нет нигде. А наша страна, самая прекрасная, светлая и чистая.