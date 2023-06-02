Доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов: «Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники»

Я, кстати, заметил, что ребята, которые уже вылечились приходят потом в больницу, чтобы поблагодарить своих спасителей. Конечно, некоторые врачи сходу не могут вспомнить этих пациентов. Уже потом за чашкой чая с бывшим подопечным они потихоньку восстанавливают ход событий, обсуждают что-то, ребята их искренне благодарят. Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники, Божьи посланники. И так приятно слышать, что есть такая взаимосвязь между врачами и ребятами, которые были раненые, травмированы. Это, знаете, как в школе, когда выпускники спустя годы приходят к своим учителям, которые их выучили, часть души вложили, кусочек совей жизни отдали. Вот, говорят, педагоги — это вторые родители, а, я думаю, что и врачи — это тоже наши матери и отцы, которые нас выхаживают, вытаскивают с того света. Мы — русские люди, таких как мы, нет нигде. А наша страна, самая прекрасная, светлая и чистая.