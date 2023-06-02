В Сургуте восьмиклассник избил учительницу учебником за просьбу написать дату

По информации Telegram-канала, педагог решила помочь подростку в изучении русского языка и пригласила его на допзанятие. Однако урок завершился в самом начале – после просьбы учительницы записать в тетради число и словосочетание «Классная работа» юноша схватил учебник и нанес женщине три удара по голове.