В Сургуте восьмиклассник избил учительницу учебником за просьбу написать дату

В спецшколе №2 Сургута 14-летний восьмиклассник избил 52-летнюю учительницу во время дополнительного занятия. Об этом пишет Ural Mash.
По информации Telegram-канала, педагог решила помочь подростку в изучении русского языка и пригласила его на допзанятие. Однако урок завершился в самом начале – после просьбы учительницы записать в тетради число и словосочетание «Классная работа» юноша схватил учебник и нанес женщине три удара по голове.
В итоге пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга. Учительница месяц провела на больничном. За этот период подросток, в отношении которого возбудили дело, успел разбить три школьных телевизора и разгромить целый класс. Его отстранили от занятий. Отмечается, что молодой человек регулярно хамит старшим и срывает уроки.
Ранее житель Красноярска избил и облил зеленкой беременную знакомую. За это суд приговорил его к 5,5 года колонии.