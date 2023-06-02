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Генпрокуратуру РФ просят проверить певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ

Общество
Генпрокуратуру РФ просят проверить певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ

Генеральную прокуратуру России просят проверить певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В своем Telegram-канале она разместила текст обращения в надзорный орган. В качестве обоснований подозрений в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в организации указали на сообщения от интернет-пользователей. Также в песнях артистки обнаружили ненормативную лексику.

Ранее Мизулина попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина по той же статье привлечь к ответственности блогера Андрея Петрова. Она просит обратить внимание на противоправные действия молодого человека.
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