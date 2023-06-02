Генпрокуратуру РФ просят проверить певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ

В своем Telegram-канале она разместила текст обращения в надзорный орган. В качестве обоснований подозрений в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в организации указали на сообщения от интернет-пользователей. Также в песнях артистки обнаружили ненормативную лексику.