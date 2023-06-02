Вице-чемпионка мира по джиу-джитсу Сандра Бади скончалась в возрасте 31 года из-за остановки сердца

Французская спортсменка, серебряный призер чемпионата мира 2022 года по джи-джитсу Сандра Бади умерла на 32-м году жизни. Как передает олимпийский новостной портал Inside the Games, причиной смерти стала остановка сердца.
Клуб боевого искусства «Сумулу», который представляла Бади, приносит родственникам и друзьям умершей слова соболезнования — ее семье будет оказана всевозможная поддержка. В сообщении пресс-службы центра сказано, что уход спортсменки «оставил огромную пустоту».
Известно, что Сандра Бади в прошлом году одержала победу в командном зачете на Всемирных играх и стала обладательницей бронзовой медали. Также в этот период она выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по этому виду спорта.
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