Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел утопией «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного противостояния Москвы и Киева.
Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Прежде президент Украины указал, что основой урегулирования кризиса может быть лишь предложенная инициатива его государства. Об этом Зеленский сказал в ходе своей речи на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.
«Во-первых, так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, — утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине», — указал Шеремет.
Лидер Украины в очередной раз не учитывает мнение жителей освобожденных субъектов, которые не хотят иметь ничего общего с его государством, резюмировал депутат Госдумы.