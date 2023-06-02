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Депутат Госдумы Шеремет счел утопией «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского

Политика
Депутат Госдумы Шеремет счел утопией «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел утопией «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного противостояния Москвы и Киева.

Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Прежде президент Украины указал, что основой урегулирования кризиса может быть лишь предложенная инициатива его государства. Об этом Зеленский сказал в ходе своей речи на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

«Во-первых, так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, — утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине», — указал Шеремет.

Лидер Украины в очередной раз не учитывает мнение жителей освобожденных субъектов, которые не хотят иметь ничего общего с его государством, резюмировал депутат Госдумы.
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