Депутат Госдумы Шеремет счел утопией «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он заявил в пятницу, 2 июня. Прежде президент Украины указал, что основой урегулирования кризиса может быть лишь предложенная инициатива его государства. Об этом Зеленский сказал в ходе своей речи на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.