Ночью в Саранске загорелось кафе

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии ликвидировали возгорание кафе в Саранске.
По данным пресс-службы ведомства, сигнал о возгорании объекта на проспекте 50 лет Октября в Саранске поступил на пульт дежурного посреди ночи. Прибывшие к загоревшемуся кафе быстрого питания пожарные оперативно справились с очагом возгорания, сообщают «Известия Мордовии».
Огонь успел повредить лишь оборудование, интерьер и внутреннюю отделку помещения на площади около десяти квадратных метров. При этом случайный прохожий получил ожоги рук. Выясняются причины возгорания.