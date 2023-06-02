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Ночью в Саранске загорелось кафе

Происшествия
Ночью в Саранске загорелось кафе

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии ликвидировали возгорание кафе в Саранске.

По данным пресс-службы ведомства, сигнал о возгорании объекта на проспекте 50 лет Октября в Саранске поступил на пульт дежурного посреди ночи. Прибывшие к загоревшемуся кафе быстрого питания пожарные оперативно справились с очагом возгорания, сообщают «Известия Мордовии».

Огонь успел повредить лишь оборудование, интерьер и внутреннюю отделку помещения на площади около десяти квадратных метров. При этом случайный прохожий получил ожоги рук. Выясняются причины возгорания.
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