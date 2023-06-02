Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Культовый режиссер Оливер Стоун перед началом съемок фильма о Сноудене взял интервью у Владимира Путина

Шоу-бизнес
Культовый режиссер Оливер Стоун перед началом съемок фильма о Сноудене взял интервью у Владимира Путина

Культовый голливудский режиссер Оливер Стоун вспомнил, что перед началом съемок документального кино о бывшем американском агенте АНБ Эдварде Сноудене он поговорил о нем с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует портал «Культуромания».

Постановщик легендарной военной драмы «Взвод» рассказал, что познакомился с российским лидером благодаря делу Сноудена. Режиссер подчеркнул важность отображения в ленте других точек зрения, ради чего он и брал интервью у Владимира Путина.

«То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно. Нужно выслушивать другую точку зрения, нельзя просто переходить к выводам, которые делает западная пресса», — сказал трехкратный обладатель Оскара.

Напомним, что релиз документальной картины Оливера Стоуна об Эдварде Сноудене состоялся в 2016 году.
оливер стоун владимир путин эдвард сноуден документальное кино
Военкоры ФАН