Культовый режиссер Оливер Стоун перед началом съемок фильма о Сноудене взял интервью у Владимира Путина

Культовый голливудский режиссер Оливер Стоун вспомнил, что перед началом съемок документального кино о бывшем американском агенте АНБ Эдварде Сноудене он поговорил о нем с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует портал «Культуромания».
Постановщик легендарной военной драмы «Взвод» рассказал, что познакомился с российским лидером благодаря делу Сноудена. Режиссер подчеркнул важность отображения в ленте других точек зрения, ради чего он и брал интервью у Владимира Путина.
«То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно. Нужно выслушивать другую точку зрения, нельзя просто переходить к выводам, которые делает западная пресса», — сказал трехкратный обладатель Оскара.
Напомним, что релиз документальной картины Оливера Стоуна об Эдварде Сноудене состоялся в 2016 году.