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Командир батальона «Крым» заявил, что ВСУ используют в боях на Запорожском направлении тактику НАТО

Армия
Командир батальона «Крым» заявил, что ВСУ используют в боях на Запорожском направлении тактику НАТО

Вооруженные силы Украины в боях на Запорожском направлении начали внедрять методы НАТО. Об этом рассказал командир батальона «Крым».

По его словам, в тактике боя видна как «советская школа», так и новые знания, почерпанные после обучения украинских военных на Западе. Командир батальона отметил, что чувствуются «другие попытки проведения атак».

Например, ВСУ часто используют мобильные группы на пикапах, но ландшафт Запорожья не позволяет в полной мере реализовывать тактику стремительных наскоков на российские позиции. При этом используется зачастую техника советского производства, а вот боеприпасы — «натовского» образца.

Ранее США пообещали передать Украине боеприпасы для беспилотников в рамках очередного пакета военной помощи.
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