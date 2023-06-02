Генерал Евгений Бурдинский заявил о формировании в составе ВС РФ двух армий и новых военных округов

Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал о планах по наращиванию состава российской армии. Соответствующая статья опубликована в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России».
По словам генерала-полковника, планы по формированию новых подразделений и армейских корпусов должны быть выполнены в сжатые сроки. Помимо этого, одной из самых важных задач является выполнение нормы призыва граждан на срочную военную службу, а также на контракт.
Бурдинский рассказал, что в течение этого года сформируют общевойскую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Также упоминается о создании Московского и Ленинградского военных округов.
Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что более 117 тысяч человек приняты в ВС России на контракт и в рамках добровольных формирований с начала 2023 года.