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Генерал Евгений Бурдинский заявил о формировании в составе ВС РФ двух армий и новых военных округов

Армия
Генерал Евгений Бурдинский заявил о формировании в составе ВС РФ двух армий и новых военных округов

Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал о планах по наращиванию состава российской армии. Соответствующая статья опубликована в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России».

По словам генерала-полковника, планы по формированию новых подразделений и армейских корпусов должны быть выполнены в сжатые сроки. Помимо этого, одной из самых важных задач является выполнение нормы призыва граждан на срочную военную службу, а также на контракт.

Бурдинский рассказал, что в течение этого года сформируют общевойскую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. Также упоминается о создании Московского и Ленинградского военных округов.

Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что более 117 тысяч человек приняты в ВС России на контракт и в рамках добровольных формирований с начала 2023 года.
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