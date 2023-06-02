Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался массовой давкой при раздаче мороженого в Комсомольске-на-Амуре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к массовой давке во время раздачи мороженого в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин запросил доклад по факту происшествия у руководителя СУ по Хабаровскому краю Эдуарда Трубчика. В тексте должны отразить детали хода проверки.
Речь идет о сообщениях в СМИ с упоминанием столпотворения в городе из-за бесплатного лакомства. В неконтролируемой толпе оказались дети. Раздачу мороженого также ранее устроили в Геническе Херсонской области.