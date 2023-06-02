Пристающий к детям неадекватный мужчина выстрелил в ребенка на площадке в Ленинградской области

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на детской площадке в Ленинградской области. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошел в городе Новая Ладога. Женщина обратилась в полицию, заявив, что местный мужчина регулярно пристает к несовершеннолетним на детской площадке.
Недавно извращенец, вооруженный пневматическим пистолетом, выстрелил в одного из детей. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
Ранее отчим изнасиловал 14-летннюю падчерицу в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Полицейские задержали злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.