Жителя Амурской области отправили в колонию за попытку зарезать друга

Прокуратура Амурской области рассказала о наказании мужчины за покушение на убийство.
По версии следствия, житель Сковородина, около двух лет проживавший у гостеприимного друга, во время очередной совместной попойки затеял с ним ссору. Желая отомстить за нанесенную ему обиду, он напал с ножом на собутыльника. Несмотря на полученную колотую рану, тот сумел дать отпор нападавшему, сломав при этом ему руку, сообщает AmurInfo.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.