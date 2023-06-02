Жителя Амурской области отправили в колонию за попытку зарезать друга

По версии следствия, житель Сковородина, около двух лет проживавший у гостеприимного друга, во время очередной совместной попойки затеял с ним ссору. Желая отомстить за нанесенную ему обиду, он напал с ножом на собутыльника. Несмотря на полученную колотую рану, тот сумел дать отпор нападавшему, сломав при этом ему руку, сообщает AmurInfo.