Тело без вести пропавшей воспитательницы нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпино

Вечером 1 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что на 12 этаже жилого дома на бульваре Трудящихся обнаружен труп женщины. Как передает телеканал 78.ru, тело принадлежит жительнице Колпино, которая ушла из дома 31 мая и больше не выходила на связь.
Наряд оперативно выехал на место. После осмотра были выявлены на теле 46-летней погибшей колото-резанные раны в области сердца. Известно, что она работала воспитательницей в одном из местных детских садов. В настоящий момент труп доставлен в морг для установления причин смерти. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в Мурино Ленинградской области 34-летний мужчина из-за видений собирался сбросить с седьмого этажа своего пятилетнего сына. Сотрудники полиции вовремя приехали на вызов. Задержанного планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.