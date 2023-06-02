Тело без вести пропавшей воспитательницы нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпино

Вечером 1 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что на 12 этаже жилого дома на бульваре Трудящихся обнаружен труп женщины. Как передает телеканал 78.ru, тело принадлежит жительнице Колпино, которая ушла из дома 31 мая и больше не выходила на связь.