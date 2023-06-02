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Тело без вести пропавшей воспитательницы нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпино

Происшествия
Тело без вести пропавшей воспитательницы нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпино

Вечером 1 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что на 12 этаже жилого дома на бульваре Трудящихся обнаружен труп женщины. Как передает телеканал 78.ru, тело принадлежит жительнице Колпино, которая ушла из дома 31 мая и больше не выходила на связь.

Наряд оперативно выехал на место. После осмотра были выявлены на теле 46-летней погибшей колото-резанные раны в области сердца. Известно, что она работала воспитательницей в одном из местных детских садов. В настоящий момент труп доставлен в морг для установления причин смерти. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Мурино Ленинградской области 34-летний мужчина из-за видений собирался сбросить с седьмого этажа своего пятилетнего сына. Сотрудники полиции вовремя приехали на вызов. Задержанного планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
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