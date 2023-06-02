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ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами ночью, пишут СМИ

Армия
ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами ночью, пишут СМИ

В ночь на 2 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по столице Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По имеющейся информации, по всему Киеву в ночное время гремели взрывы. Массированная комбинированная атака спровоцировала пожары в городе.

Telegram-канал отмечает, что армия России для поражения целей использовала дроны-камикадзе «Герань» и крылатые ракеты Х-101/555. Солдаты ВС РФ запустили снаряды со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал о том, как армия России может поразить украинские центры принятия решений. По словам специалиста, для осуществления подобных операций лучше всего использовать комплексы «Ярс» или «Тополь», оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами.
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