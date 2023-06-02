ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами ночью, пишут СМИ

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал о том, как армия России может поразить украинские центры принятия решений. По словам специалиста, для осуществления подобных операций лучше всего использовать комплексы «Ярс» или «Тополь», оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами.