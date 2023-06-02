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Житель Красноярска избил и облил зеленкой чужую жену и получил 5,5 года колонии

Происшествия
Житель Красноярска избил и облил зеленкой чужую жену и получил 5,5 года колонии

Суд приговорил жителя Красноярска к 5,5 года колонии. Его признали виновным в издевательстве над беременной знакомой. Он облил ее зеленкой.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по региону сообщили о судебном решении по делу мужчины. Ранее в Сети разместили ролик, содержащий издевательства над женщиной в положении. В ее сторону летели угрозы от мужчины применить силу, выкинуть из окна пятого этажа. Все это подавалось в грубой форме.

По решению суда, красноярец будет отбывать наказание в колонии особого режима. Уточняют, что пострадавшую жестоко избили и облили зеленкой.

Ранее в Ленинградской области злоумышленник совершил нападение на пенсионерку с угрозой изнасилования. Он применил полено, когда она стала сопротивляться.
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