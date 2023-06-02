Житель Красноярска избил и облил зеленкой чужую жену и получил 5,5 года колонии

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по региону сообщили о судебном решении по делу мужчины. Ранее в Сети разместили ролик, содержащий издевательства над женщиной в положении. В ее сторону летели угрозы от мужчины применить силу, выкинуть из окна пятого этажа. Все это подавалось в грубой форме.