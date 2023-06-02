Пожар в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС в Подмосковье

В 03:52 огнеборцы смогли ликвидировать возгорание. Сообщается, что при пожаре пострадал один человек. В устранении возгорания приняли участие 11 человек личного состава, а также были задействованы три единицы спецтехники, добавили в пресс-службе ведомства.