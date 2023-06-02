Пожар в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС в Подмосковье

Возгорание произошло 2 июня поздно ночью в частном жилом доме в поселке Новые Ржавки городского округа Солнечногорск Московской области. Об этом уведомили в региональном ГУ МЧС России.
Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций в 01:32 поступила информация о пожаре в частном домовладении. Спасатели незамедлительно отправились к месту вызова, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.
В 03:52 огнеборцы смогли ликвидировать возгорание. Сообщается, что при пожаре пострадал один человек. В устранении возгорания приняли участие 11 человек личного состава, а также были задействованы три единицы спецтехники, добавили в пресс-службе ведомства.