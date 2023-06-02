Журналист Конрад Багиньский заявил о возвращении Польши в «лихие девяностые»

По его словам, за последние три года со страной «что-то произошло». В Польше сильно вырос уровень преступности. Теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку или магазин, продавец видит в нем потенциального вора. Из всех владельцев магазинов, с которыми беседовал Багиньский, ни один не упоминал об участившихся случаях краж.