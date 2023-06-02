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Журналист Конрад Багиньский заявил о возвращении Польши в «лихие девяностые»

Общество
Журналист Конрад Багиньский заявил о возвращении Польши в «лихие девяностые»

Рост преступности и атмосфера недоверия возвращает Польшу в «лихие девяностые». Об этом написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

По его словам, за последние три года со страной «что-то произошло». В Польше сильно вырос уровень преступности. Теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку или магазин, продавец видит в нем потенциального вора. Из всех владельцев магазинов, с которыми беседовал Багиньский, ни один не упоминал об участившихся случаях краж.

Кроме того, у поляков угоняют автомобили, и крадут запчасти. Кто-то даже украл метлу у домоуправителя.

«В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв», — заявил Багиньский.

Ранее в Польше задумались над законопроектом о создании специальной комиссии по изучению «влияния России» на Варшаву. Предложение вызвало жаркие споры между правящей партией и оппозицией.
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