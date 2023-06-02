Дело о разбойном нападении «валютчиков» на мужчину в Удельном парке Петербурга направлено в суд

Гендиректор местной юридической фирмы получил перевод из-за границы на сумму 13 млн рублей от своих знакомых и предложение обменять валюту на иностранную с перспективой получения процента от сделки. 58-летний мужчина обратился к 53-летнему знакомому менеджеру по логистике за помощью – в банке курс не понравился, однако его знакомый решил украсть деньги.