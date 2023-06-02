Дело о разбойном нападении «валютчиков» на мужчину в Удельном парке Петербурга направлено в суд

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на территории Удельного парка. Об этом ФАН сообщил начальник УИ и ОС петербургской полиции Вячеслав Степченко.
Гендиректор местной юридической фирмы получил перевод из-за границы на сумму 13 млн рублей от своих знакомых и предложение обменять валюту на иностранную с перспективой получения процента от сделки. 58-летний мужчина обратился к 53-летнему знакомому менеджеру по логистике за помощью – в банке курс не понравился, однако его знакомый решил украсть деньги.
Злоумышленник нанял 38-летнего знакомого – он должен был исполнять роль «валютчика», а также четверых мужчин для силовой поддержки. Сделка была назначена в Удельном парке. Заговорщики во время встречи избили гендиректора (травмы свидетельствуют о спортивных навыках налетчиков) и скрылись с портфелем, в котором были деньги.
Уголовное дело было возбуждено по статье 162 УК РФ, а через «пару недель» преступление было раскрыто. В Петербурге и Крыму были задержаны организатор нападения и его подельник. На имущество обвиняемых, автомобиль «Мерседес» и квартиру, приобретенные на похищенные средства, был наложен арест.
Дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в Приморский суд Петербурга для рассмотрения по существу. Правоохранители продолжают работу по поиску и задержанию четверых «спортсменов», которые участвовали в нападении.
Ранее бывший депутат Госсовета Республики Алтай от КПРФ Александр Коршук был признан виновным в изнасиловании 14-летней племянницы. Экс-парламентарий получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.