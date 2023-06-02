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В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах шпината и секретах по выбору свежего продукта

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах шпината и секретах по выбору свежего продукта

Представители Роспотребнадзора в Telegram-канале ведомства рассказали, что шпинат является крайне полезным продуктам и дали рекомендации по выбору свежего продукта.

При покупке стоит обратить внимание на цвет листьев. Они должны быть ярко зеленого цвета, а запах шпината — обязательно насыщенным и крайне аппетитным, в ином случае стоит отказаться от покупки.

Листья шпината должны хрустеть и немного трещать. Это станет сигналом того, что растение собрали не позже 12 часов назад.

Ранее диетологи назвали наиболее подходящие продукты для сочетания со шпинатом.
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