Морепродукты и отсутствие стресса: Эксперт Миллер рассказала о половой жизни Аль Пачино

Сексолог Александра Миллер предположила, как 83-летнему Аль Пачино удалось стать отцом в четвертый раз, несмотря на солидный возраст.
По словам Миллер, американский актер, скорее всего, правильно питался, хорошо спал и не подвергал себя стрессу в последнее время, что позволило ему зачать ребенка в столь позднем возрасте. Миллер предполагает, что Аль Пачино часто ел морепродукты, например, моллюсков, морских ежей и мидии, приводит слова сексолога NEWS.ru.
Ранее издание TMZ сообщило, что 29-летняя избранница актера Нур Альфаллах пару месяцев назад выяснила, что ждет ребенка от Аль Пачино. На данный момент у актера уже есть трое детей от двух предыдущих браков. Однако, вопреки заявлениям Альфаллах, актер не уверен, что ребенок действительно от него.