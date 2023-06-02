Морепродукты и отсутствие стресса: Эксперт Миллер рассказала о половой жизни Аль Пачино

Ранее издание TMZ сообщило, что 29-летняя избранница актера Нур Альфаллах пару месяцев назад выяснила, что ждет ребенка от Аль Пачино. На данный момент у актера уже есть трое детей от двух предыдущих браков. Однако, вопреки заявлениям Альфаллах, актер не уверен, что ребенок действительно от него.