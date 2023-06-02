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Посольство России призвало США перестать следовать враждебному курсу по отношению к Москве

Политика
Посольство России призвало США перестать следовать враждебному курсу по отношению к Москве

Посольство России в США прокомментировало решение Вашингтона перестать передавать Москве данные о своем ядерном вооружении, и о том, что Штаты начинают отказывать российской инспекции в проверке в рамках ДСНВ.

Меры, принятые США для воздействия на решение России касательно приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, не повлияют на позицию Москвы в этом вопросе. Однако Россия настоятельно рекомендует США отказаться от враждебного курса в отношении Москвы и от попыток приведения ее к стратегическому поражению, говорится в официальном сообщении посольства России.

Ранее Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ в связи с напряженной политической обстановкой. Он отметил, что речь идет о заморозке участия, а не о выходе из договора.
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