Экс-депутат от КПРФ на Алтае Александр Коршук осужден на 8,5 лет за изнасилование племянницы

Инцидент с надругательством парламентария над 14-летней племянницей произошел в октябре 2019 года – почти сразу после выборов. Разбирательство по делу проходило в барнаульском суде. Исходя из приговора, Коршук получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.