Экс-депутат от КПРФ на Алтае Александр Коршук осужден на 8,5 лет за изнасилование племянницы

Бывший депутат Государственного собрания Республики Алтай от политической партии КПРФ Александр Коршук был признан судом виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом пишет Mash Siberia.
Инцидент с надругательством парламентария над 14-летней племянницей произошел в октябре 2019 года – почти сразу после выборов. Разбирательство по делу проходило в барнаульском суде. Исходя из приговора, Коршук получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух родственников бывшей жены мужчина был задержан в Ростовской области. Он применил оружие в отношении трех родных людей экс-супруги во время конфликта. Задержанный находился в розыске на протяжении двух недель.