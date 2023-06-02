SHOT: Беспилотники атаковали инфраструктуру Смоленской области

По данным источника, взрыв произошел около трех часов ночи. Атака была предпринята на газораспределительную станцию, частично было повреждено здание цеха. Специалисты проводят осмотр прилегающей территории и поврежденных зданий. На месте происшествия была обнаружена воронка диаметром метр на полтора.