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SHOT: Беспилотники атаковали инфраструктуру Смоленской области

Происшествия
SHOT: Беспилотники атаковали инфраструктуру Смоленской области

В Смоленской области были обнаружены следы от атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, взрыв произошел около трех часов ночи. Атака была предпринята на газораспределительную станцию, частично было повреждено здание цеха. Специалисты проводят осмотр прилегающей территории и поврежденных зданий. На месте происшествия была обнаружена воронка диаметром метр на полтора.

Еще один взрыв прогремел в два часа ночи, возле нефтеперерабатывающей станции. Была повреждена большая емкость с водой. Охранник также обнаружил воронку диаметром 20 сантиметров.

Сообщается, что по предварительной информации, пострадавших и раненых в результате инцидента нет.

Ранее следователи проинформировали граждан, что ведут работу на месте взрыва БПЛА в Белгороде.
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