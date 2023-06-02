SHOT: Беспилотники атаковали инфраструктуру Смоленской области

В Смоленской области были обнаружены следы от атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, взрыв произошел около трех часов ночи. Атака была предпринята на газораспределительную станцию, частично было повреждено здание цеха. Специалисты проводят осмотр прилегающей территории и поврежденных зданий. На месте происшествия была обнаружена воронка диаметром метр на полтора.
Еще один взрыв прогремел в два часа ночи, возле нефтеперерабатывающей станции. Была повреждена большая емкость с водой. Охранник также обнаружил воронку диаметром 20 сантиметров.
Сообщается, что по предварительной информации, пострадавших и раненых в результате инцидента нет.
Ранее следователи проинформировали граждан, что ведут работу на месте взрыва БПЛА в Белгороде.