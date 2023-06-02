Эксперт Владимир Прохватилов назвал способ атаковать важные цели на Украине

Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал о том, как вооруженные силы России могут атаковать украинские центры принятия решений.
По словам Прохватилова, для того, чтобы успешно атаковать центры принятия решений и бункеры на Украине, армии России необходимо использовать комплексы «Ярс» или «Тополь», которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. В данном случае не стоит использовать ядерное оружие, так как хватит и этого, приводит слова эксперта URA.RU.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск (Беларусь) достигли соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия на территории республики. Этот проект будет реализован в июле текущего года, после того, как в стране будут достроены специализированные хранилища.