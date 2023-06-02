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Губернатор Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Политика
Губернатор Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в связи с продолжающимися обстрелами территории региона со стороны Вооруженных сил Украины Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Несмотря на сложную ситуацию, ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Губернатор уже проверил, как устроились люди в пунктах временного размещения и заявил, что будет искать возможности для их размещения в более комфортных местах проживания. В частности, первые 200 человек будут перевезены в Яковлевский округ.

В это же время, у жителей Шебекино и приграничных сел возникает множество вопросов: об оплате коммунальных услуг, судьбе имущества, работе, ипотеке и т.д. Губернатор обещал помочь каждому и организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждой семьи. Гладков обещает в течение дня проверить пункты временного размещения и продолжить информировать общественность о работе по решению проблем населения.

Ранее Гладков рассказал о размещении эвакуированных граждан.
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