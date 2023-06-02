Губернатор Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Несмотря на сложную ситуацию, ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Губернатор уже проверил, как устроились люди в пунктах временного размещения и заявил, что будет искать возможности для их размещения в более комфортных местах проживания. В частности, первые 200 человек будут перевезены в Яковлевский округ.