Или Тарзан, или Человек-паук: Голый мужчина в Липецке пытался убежать из квартиры любовницы по балконам

Голый мужчина пытался сбежать из квартиры любовницы на проспекте Победы в Липецке. Казанова не нашел более подходящего варианта, чем спускаться вниз по балконным перекрытиям с пятого этажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчине удалось легко оказаться на четвертом этаже, позже он пытался выбить стекло, стоя на кондиционере – очевидцы не смогли снять весь побег, однако к этому моменту он уже где-то раздобыл себе трусы. За ловеласом гнались полицейский, пожарный и толпа агрессивных мужчин, а провожала его на балконе голая женщина. После задержания его передали врачам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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