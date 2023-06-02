Или Тарзан, или Человек-паук: Голый мужчина в Липецке пытался убежать из квартиры любовницы по балконам

Мужчине удалось легко оказаться на четвертом этаже, позже он пытался выбить стекло, стоя на кондиционере – очевидцы не смогли снять весь побег, однако к этому моменту он уже где-то раздобыл себе трусы. За ловеласом гнались полицейский, пожарный и толпа агрессивных мужчин, а провожала его на балконе голая женщина. После задержания его передали врачам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.